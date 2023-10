Ridere riduce lo stress, Massimo Boldi “Fa bene alla salute”

MILANO (ITALPRESS) – Ridere fa bene, lo sappiamo, ma non abbastanza. Sì, perché una risata non solo è utile per ridurre lo stress, far lavorare al meglio il sistema immunitario e ovviamente per l’umore. Le ultime ricerche, hanno misurato infatti effetti simili a quelli dei farmaci. All’ultimo congresso della società europea di cardiologia è stato presentato uno studio condotto in Brasile, che mette a confronto due gruppi di persone affette da patologie

alle coronarie. Dopo tre mesi, nel gruppo che aveva assistito a uno spettacolo comico una volta a settimana, la capacità cardiaca è risultata migliore del 10% rispetto al gruppo a cui era stato somministrato un documentario a settimana. Quelli della risata e del buonumore sono i temi trattati da Massimo Boldi, noto attore comico, produttore cinematografico,

musicista e conduttore televisivo, intervistato da Marco Klinger, per Medicina Top, format tv dell’agenzia di stampa Italpress.

mgg/gsl

