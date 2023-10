Sei giorni di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande per il bar Stella Grigiorossa di via Brescia, più volte teatro di liti e risse che hanno reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Il provvedimento è stato emesso dal questore ai sensi dell’art.100 Tulps e notificato giovedì mattina dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della questura.

Per l’autorità, i reiterati episodi di liti e turbative che hanno interessato il locale, da parte di soggetti facinorosi o dediti all’abuso di alcool, sono stati tali da “procurare allarme sociale per i residenti e potenziale pericolo per l’ordine e l’incolumità pubblica”.

Il provvedimento del Questore mira, pertanto, a dissuadere i soggetti più facinorosi dal frequentare il bar e ripristinare una situazione di ordine e legalità, “anche nell’interesse del corretto svolgimento dell’attività commerciale”. Con il provvedimento, il questore ha inoltre voluto recepire “le istanze di sicurezza e legalità da parte dei numerosi residenti che più volte hanno spontaneamente sollecitato l’intervento degli operatori di polizia contattando il N.U.E.112”.

