Latini “Coop lavora per migliorare inclusione e parità di genere”

PALERMO (ITALPRESS) – “Coop ha sempre lavorato per migliorare tutte gli aspetti che riguardano l’inclusione e la parità di genere, ma tre anni fa abbiamo deciso di fare un passo avanti ancora più forte. E quindi abbiamo deciso di lanciare una campagna, che si chiama ‘Colse the gap’, su inclusione e parità di genere, che si prende degli impegni precisi, come ad esmepio di rendicontare ogni anno sugli avanzamenti interni al nostro mondo. Siamo un grande datore di lavoro al femminile e verifichiamo anno dopo anno cosa succede nella nostra forza lavoro rispetto alle cariche ricoperte da donne”. Lo ha detto Maura Latini, presidente Coop Italia a margine dell’evento organizzato dalla Fondazione Bellisario a Palermo. col3/vbo/gsl

