Migranti, Donzelli “Problema è il magistrato militante politicamente”

AUGUSTA (ITALPRESS) – “Vedo in questi minuti polemiche da parte della sinistra su come Salvini ha avuto il video. Quando qualcuno mette davanti una verità scomoda per la sinistra, il problema per loro è come sia arrivata quella verità; in realtà il problema è che ci sia un magistrato militante politicamente che, poi, fa le scelte da militante politico e questo ci auguriamo che non possa accadere in Italia”. Così Giovanni Donzelli, responsabile nazionale Organizzazione per Fratelli d’Italia, a Brucoli, frazione di Augusta, in provincia di Siracusa, a margine della convention “Italia, le radici della bellezza”, promossa dal Gruppo parlamentare di Fdi alla Camera dei deputati. “Noi crediamo fortemente nella separazione dei poteri – aggiunge Donzelli – ed è per questo che, con convinzione, siamo rimasti esterrefatti da queste scelte e da questi atteggiamenti di alcuni singoli magistrati, perché abbiamo fiducia nella magistratura come istituzione, ci sono gli organismi adeguati, previsti dalla nostra Costituzione che devono fare le valutazioni. Come i singoli magistrati non devono prendere scelte al posto del Governo, non spetta a me, parlamentare, prendere le scelte sul comportamento dei singoli magistrati”. xn7/vbo/gtr

