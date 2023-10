Dopo Palazzo Grasselli, la Cattedrale e Palazzo Guazzoni, è stata la pinacoteca Pinacoteca del Museo Civico “Ala Ponzone” ad ospitare il primo dei due appuntamenti dell’edizione 2023 di ArteAssieme, il progetto di cultura, benessere e inclusione promosso da Asst Cremona insieme con Target Turismo, la Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona e l’associazione Come Together.

Dopo le bellissime esperienze degli scorsi anni, protagonista dell’allestimento di via ugolani dati un percorso di sedici opere, selezionate e illustrate da altrettante guide d’eccezione, un gruppo di utenti, volontari, familiari, operatori dell’Area Riabilitativa di Psichiatria, Esperti in Supporto tra Pari (ESP) e guide turistiche professionali.

A loro il compito di descrivere i capolavori custoditi nella galleria cremonese, dove le opere scelte sono state lo spunto per condividere l’esperienza di vita e salute mentale. Ancora una volta, l’arte si è trasformata in strumento di conoscenza e inclusione sociale, per un percorso anti-stigma aperto a tutti.

Grazie ad ArteAssieme, gli utenti dell’area riabilitativa della salute mentale sono diventati “guide per un giorno” creando, attraverso la spiegazione dell’opera d’arte, un collegamento con il loro vissuto di malattia.

Una parte fondamentale di questo progetto è il lavoro preparatorio che avviene dietro le quinte, impegnando il gruppo per molte settimane prima dell’andata in “scena”, con un forte impatto terapeutico e risocializzante. Il prossimo appuntamento domenica 22 ottobre, alle ore 10.30 e alle 11.00.

