Si chiuderà oggi, domenica 8 ottobre, a Como il primo mini-ciclo da quando Giovanni Stroppa si è seduto sulla panchina della Cremonese.

Il tecnico ex Monza in tre partite ha raccolto una vittoria, un pareggio e una sconfitta e cerca punti per rimanere attaccato al treno playoff.

In classifica i lariani hanno quattro lunghezze più dei grigiorossi e non perdono dalla prima giornata di questo campionato.

Lo stadio Sinigaglia evoca dolci ricordi, ma la Cremonese dovrà fare i conti con la situazione attuale.

Stroppa dovrà fare a meno sia di Buonaiuto sia di Ghiglione che ha dato forfait all’ultimo, ma soprattutto di Ravanelli, costringendo il tecnico a scelte quasi obbligate in difesa.

I grigiorossi, dall’arrivo del nuovo allenatore, hanno già mostrato un miglioramento nella prestazione, che rimane l’aspetto maggiormente positivo in prospettiva futura.

Ora, però, occorrerà iniziare anche a fare punti per poi programmare il lavoro nelle due settimane che passeranno, causa pausa per le Nazionali, prima del successivo turno di campionato.

