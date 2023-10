Oltre mezz’ora di ritardo per il treno regionale 2156 per Milano, partito da Mantova alle 6:34 anzichè alle 6:07 per un guasto al sistema di chiusura alle porte. A Cremona è arrivato alle 7,20, costringendo i pendolari che non potevano attendere ad arrangiarsi con mezzi propri.

© Riproduzione riservata