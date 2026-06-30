Balneabilità dei fiumi, i consigli di Ats Val Padana in un video esplicativo

Ats Val Padana ha pubblicato sul sito istituzionale un nuovo video informativo dedicato alla balneabilità delle acque, per spiegare come vengono effettuati i controlli su laghi e fiumi del territorio e sensibilizzare cittadini e turisti a una fruizione sicura, consapevole e rispettosa dell’ambiente.

Un racconto per immagini suggestive, registrate tra i laghi di Mantova e il fiume Po a Cremona, che unisce prevenzione, tutela della salute e valorizzazione delle risorse naturali delle due province.

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Il filmato illustra come vengono effettuati i controlli microbiologici, quali criteri determinano la balneabilità di un sito e quali ulteriori elementi, oltre alla qualità delle acque, vengono presi in considerazione per tutelare la salute pubblica: dalla sicurezza degli accessi alla presenza di eventuali criticità ambientali, fino alla corretta informazione dei cittadini attraverso la cartellonistica presente nelle aree di balneazione.

Particolare attenzione viene dedicata anche al ruolo di ciascuno nella salvaguardia dell’ambiente. L’abbandono di rifiuti e l’inquinamento dei corsi d’acqua possono infatti compromettere la qualità delle acque e, di conseguenza, la possibilità di fruire in sicurezza di questi luoghi.

“Vivere l’acqua è un piacere, ma farlo in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente è una responsabilità di tutti”: è questo il messaggio finale del video che invita i cittadini a informarsi sempre prima di fare il bagno e a consultare i dati aggiornati disponibili attraverso i canali ufficiali.

La realizzazione del progetto è stata possibile grazie alla collaborazione del Comune di Cremona, del Comune di Mantova, del Parco del Mincio, delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e della Società Canottieri Bissolati.

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