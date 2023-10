E’ stato montato il ponte della bretella che collega l’ A21 all’1, tratto di strada che da Castelvetro porta a Fiorenzuola d’Arda. Un tratto che interessa molti cremonesi che viaggiano in direzione Parma ma anche verso il mare, da Bologna alla Cisa. Da ordinanza la riapertura era infatti in programma per il primo novembre, ma i tempi si allungano e si arriverebbe a fine novembre. Le attività di cantiere sono iniziate a febbraio 2023 e da quel momento la carreggiata sud della diramazione per Fiorenzuola d’Arda è chiusa al traffico. Quindi per proseguire in direzione Bologna si deve andare sull’ A1 a Piacenza Sud. La diramazione da Fiorenzuola d’Arda in direzione Nord (Cremona – Brescia) è sempre stata aperta.

© Riproduzione riservata