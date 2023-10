La classe 3A Informatica dell’istituto Torriani è stata premiata all’European Excellence Award “Il Filo di Arianna. Arte come identità culturale” per il progetto “Il grande Hach”. Si tratta del premio che l’Associazione I.C.S. International Communication Society APS assegna ai migliori lavori degli studenti prodotti nell’anno scolastico 2022-23 che propongano nuove strategie culturali, sociali, digitali.

L’evento è stato ospitato al Museo Puerari messo a disposizione dal Sindaco Galimberti, che ha sempre dimostrato attenzione a questa iniziativa, giunta alla XX Edizione, in quanto evidenzia i vari aspetti in cui si estrinseca l’identità culturale di Cremona sia nel settore umanistico che scientifico.

“Il grande hack” è un progetto di scrittura collettiva e di produzione editoriale digitale. Il progetto è stato svolto dalla classe 2AINFO dell’IIS Torriani, attuale 3ainfo, (informatica) dell’Istituto Torriani di Cremona. Gli studenti hanno prima progettato e poi elaborato a gruppi un racconto lungo di fantascienza cyberpunk dialogando costantemente con l’intelligenza artificiale (ChatGPT).

Al termine della produzione del racconto hanno ridotto e modificato il testo per farne una sceneggiatura da graphic novel e hanno prodotto tavole a fumetti originali immaginando il prodotto grafico come supporto alla comunicazione e al marketing del libro per un lancio editoriale. Alla fine dell’anno hanno concluso l’opera

creando un videogioco 8bit tratto dal libro utilizzando la piattaforma per la produzione videoludica UNITY.

“La finalità del lavoro – spiega il prof. Roberto Polledri, il docente di lettere della classe che ha ideato e guidato il percorso per un biennio, è stata principalmente quella di stimolare alcune competenze trasversali (capacità di pianificare, di conseguire obiettivi, capacità comunicativa, capacità di collaborazione) ma anche e soprattutto disciplinari (tecniche informatiche e linguistiche). Inoltre, è stata soddisfatta la curiosità degli studenti di approcciare in maniera guidata l’intelligenza artificiale come supporto alla produzione creativa di un testo ponendo il gruppo classe in un contesto di apprendimento orientato al futuro”.

Grande la soddisfazione degli studenti che hanno presentato il loro lavoro durante la mattina di formazione e premiazione organizzata in sala Puerari l’11 ottobre e meritati i complimenti che ha rivolto loro la dirigente dell’IIS Torriani Simona Piperno per un progetto che, attraverso competenze trasversali, riesce a coniugare tecnologia e letteratura.

Il sito del progetto: https://il-grande-hack.vercel.app/index.html

L’incipit dell’Ebook: Era in fuga ormai da una settimana, affamato, con la gola secca, i suoi occhi erano infossati e il suo colorito era ormai ceruleo, tanto la stanchezza si era impossessata del suo corpo. Mentre strisciava lungo il muro scalcinato di uno degli ultimi depuratori rimasti in città, Gary si rese conto di avere i vestiti completamente strappati e, cosa più grave, di non avere più le energie sufficienti per un altro giorno di cammino. In corpo aveva la forza per fare ancora qualche metro, ma due cose gli erano chiare: non era lontano dalla meta e non voleva cedere alla stanchezza proprio in quel momento, a due passi dal traguardo, prima di aver portato a termine il suo piano. Certo, eludere i sensori dei nuovi segugi meccanici di Inforex non era stato affatto facile e la “missione”, come lui la chiamava, doveva essere portata a termine senza esitazioni.

