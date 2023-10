Al via le giornate di scuola aperta dell’IIS “L. Einaudi”. Si partirà Martedì 17 ottobre, con la presentazione degli indirizzi tecnici, il Grafico ed il Turismo, mentre, Giovedì 19, toccherà a quelli professionali: Servizi commerciali, Sanità ed Assistenza sociale, Enogastronomia ed Ospitalità alberghiera. Gli incontri si terranno presso la sede di via Bissolati 96, dalle ore 17 alle 18. Fa eccezione la ristorazione, che descriverà curricoli e sbocchi lavorativi nella succursale di via Borghetto 10, dove si trovano i laboratori didattici.

Con l’occasione, saranno illustrati i tradizionali microstages del mattino e la novità del corrente anno scolastico: le attività pomeridiane di cucina, grafica, informatica, finanziate con i fondi del P.N.R.R. e rivolte agli alunni delle scuole medie inferiori. Gli appuntamenti si ripeteranno, con le stesse modalità, il 14 ed il 16 Novembre, il 12 e il 14 Dicembre 2023 ed infine il 9 e l’11 Gennaio 2024.

IL CALENDARIO

© Riproduzione riservata