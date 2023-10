Radio Odessa – Puntata del 12 ottobre 2023

MILANO (ITALPRESS) – Nella trentaduesima puntata di Radio Odessa, format Tv dell’agenzia di stampa Italpress, Claudio Brachino dagli studi di Milano e Ugo Poletti dalla sede di Odessa del sito The Odessa Journal affrontano i temi caldi della guerra in Ucraina: dal rinnovato sostegno militare a Kiev deciso durante il recente vertice Nato al confronto con il conflitto in corso in Israele che vede coinvolti, come in Ucraina, obiettivi civili nel mirino dei terroristi.

