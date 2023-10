L’istituto Einaudi di Cremona ha aperto alcune attività, finanziate con i fondi del P.N.R.R., agli alunni delle medie inferiori della città e di alcuni paesi limitrofi. Sono stati contattati gli istituti comprensivi “U. Ferrari” di Castelverde, “U. Foscolo” di Vescovato, “G. B. Puerari” di Sospiro, le secondarie di primo grado “A. Campi”, “Virgilio”, “M. G. Vida”, “A. Frank” e la paritaria “Sacra Famiglia” di Cremona.

I corsi, tutti gratuiti, partiranno entro fine mese. Quelli di cucina si svolgeranno nei laboratori didattici della succursale di via Borghetto, mentre i percorsi di grafica e di informatica saranno tenuti nella sede principale di via Bissolati. Sono previsti moduli di venti ore, replicabili per tre, quattro edizioni successive, per gruppi di massimo tredici alunni. Sono contemplati un rimborso sino a sette euro per i pasti ed il rilascio, da parte del Ministero, di un attestato di partecipazione.

La preside Nicoletta Ferrari dichiara: “A seconda della scelta effettuata, gli utenti si cimenteranno nella realizzazione di ricette ed approcceranno in maniera motivante alcuni aspetti del settore della ristorazione, oppure avranno la possibilità di accostare il fumetto, la multimedialità e di fare pratica con il computer. I contenuti saranno calibrati e personalizzati, in base alle esigenze dei frequentanti”.

Un discorso a parte merita la proposta rivolta al C.P.I.A. (Centro provinciale istruzione adulti) “P. P. Pasolini”, ai cui studenti è stato invece offerto, a costo zero, il pacchetto relativo al potenziamento delle discipline turistiche aziendali e delle tecniche dei servizi commerciali, per una preparazione al mondo del lavoro. Coinvolti esperti esterni e docenti interni alla scuola (Patrizia Cattani, Anna Adele Fioretti, Michele Franzini, Cristian Fusco, Susanna Lupi, Giuseppe Micocci, Massimiliano Ruscelli, Dionisi Zoppi). L’iniziativa verrà presentata nei prossimi open days.

© Riproduzione riservata