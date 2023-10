ROMA (ITALPRESS) – La capillarità della rete ferroviaria di circa 17mila chilometri può essere fondamentale per raggiungere aree che spesso non hanno una connettività adeguata e che quindi non riescono a essere competitive per il settore agricolo. Ne ha parlato l’amministratore delegato di FS Italiane, Luigi Ferraris, partecipando al Villaggio Coldiretti a Roma.

fsc/gtr