Martedì 17 ottobre il teatro Filo di Cremona ospiterà la proiezione del docufilm “Surrender Era scritto nel destino”.

Firmato da Thomas Torelli, regista, autore e produttore indipendente, il docufilm prende vita e ispirazione dalle pagine di “Era scritto nelle foglie del destino Il lungo cammino per ritornare in India (edito da ROI Edizioni), disponibile in libreria e in tutti gli store digitali da mercoledì 18 ottobre.

Si tratta del nuovo libro di Richard Romagnoli, già conosciuto come ideatore del metodo Happygenetica, dove scienza e felicità si fondono, abbracciando tutte le buone pratiche che hanno l’obiettivo di portare benessere nelle nostre vite e cambiarne lo stato fisico, psicologico ed energetico, formatore, anchor man e coach.

Alla presentazione di martedì 17 saranno presenti sia l’autore Richard Romagnoli che il regista Thomas Torelli.

Il docufilm e il libro non cominciano con l’inizio della storia, ma con quelle che sembrano essere le sue battute finali: il rientro, dopo 11 anni, a Puttaparthi.

Villaggio che per anni Richard ha chiamato casa, dove si era trasferito con la famiglia per seguire gli insegnamenti di Sathya Sai Baba, suo maestro spirituale, dov’è stato insignito del titolo di Ambasciatore della Risata nel mondo, nominato dalla Laughter Yoga Foundation India.

Luogo in cui aveva immaginato avrebbe cresciuto le sue figlie e in cui, improvvisamente e senza nessuna spiegazione, viene impedito loro di rientrare, liquidati con un “cancelled” timbrato sul visto dall’Ufficiale Mister Baffetto.

