Si è svolto al civico 81 di via Bonomelli a Cremona il Laboratorio “Cremona si può” sul tema sistema 0-6 e poli dell’infanzia.

Due realtà a confronto, quella di Reggio Emilia con l’eccellenza Reggio Children raccontata dall’assessora all’educazione del Comune di Reggio Emilia Raffaella Curioni e quella di Cremona che ha avviato due sperimentazioni S.Francesco/Martini e Sacchi/Zucchi, e una terza in fase di realizzazione nella zona Po nell’ex Martiri della Libertà, come ha spiegato l’assessora all’istruzione del Comune di Cremona Maura Ruggeri.

Dall’incontro è emerso come le due città siano allineate per progetti e visioni.

I poli educativi possono essere la risposta alle esigenze delle famiglie di oggi, al problema della sfida anagrafica.

Un paese per crescere deve investire sull’educazione, i poli possono essere una risposta importante, in questo senso al centro deve esserci una regia e un coordinamento pubblico.

Il decreto legislativo 65 del 2017 ha creato la cornice a percorsi che Reggio e Cremona avevano già avviato da tempo. Reggio ha sottolineato alcune criticità, come ad esempio il diverso percorso di studi per la fascia 0-3 e quella 3-6 che rende difficile la gestione delle figure all’interno dei poli, o la questione dei limiti alle assunzioni ai tempi determinati, fondamentali per far funzionare il sistema scolastico che richiede elasticità.

E poi il grande problema delle risorse 3 degli investimenti: l’istruzione e la formazione sono diritto fondamentale dell’individuo fin dalla nascita, per questo è importante “investire di più e meglio sulla scuola pubblica in senso lato, un investimento coraggioso, significativo ma soprattutto strutturale, dai nido fino alle scuole superiori e anche le università”, ha detto l’assessora Curioni.

Solo così l’Italia, ha aggiunto Curioni, tornerà ad avere “lavoro femminile, lavoro di qualità è una ripartenza del Pil”.

Sottoscrivendo quanto detto dalla collega di Reggio Emilia, Ruggeri ha aggiunto come ci debba essere “una maggiore consapevolezza e una presa di coscienza forte del ruolo che gioca l’educazione anche oltre la formazione universitaria. Non c’è ancora una consapevolezza adeguata perchè questa diventi una priorità di questo paese”.

