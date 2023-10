Tamponamento tra tre auto in via Milano, proprio di fronte alla sperlari. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata di venerdì, proprio davanti alla Sperlari. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno prestato soccorso alle persone coinvolte, un 31enne, un 33enne e una 44enne. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave. Della viabilità e dei rilievi del caso si sono occupati gli agenti della Polizia Locale di Cremona.

