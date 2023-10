“Le vacanze in Lombardia sono sinonimo anche di percorsi ed esperienze musicali. Un turista che visita la nostra Regione sa che può godere delle emozioni della grande tradizione musicale lombarda. Che va dalla Scala di Milano, a Mantova, Cremona, Brescia e Bergamo, città che esprimono tradizioni musicali di grande pregio e valore, da vivere in teatri spettacolari che hanno fatto la storia”. Così Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Moda e Marketing territoriale di Regione Lombardia, oggi in occasione del concerto inaugurale di ‘Tempo d’Orchestra’ al Teatro Bibiena di Mantova.

“La musica è un grande volano per attrarre un turismo di tutta eccellenza, un turismo garbato, colto e responsabile che conosce non solo l’importanza e il valore della musica ma anche il pregio dei luoghi che l’accolgono”, osserva Mazzali, “Mantova, tra il tardo Quattrocento e l’inizio del Seicento è stata protagonista di un’importante stagione musicale grazie al ducato dei Gonzaga (1328 – 1707), di cui fu capitale. La tradizione musicale della nostra regione si intreccia a tanti nostri territori, come di origini bergamasche fu Gaetano Donizetti, che operò nella prima metà dell’800, mentre Brescia diede i natali a Arturo Benedetti Michelangeli, uno dei più grandi interpreti del pianoforte del XX secolo. Nacque e visse, invece a Cremona, il liutaio seicentesco Antonio Stradivari. Grazie alla sua fama mondiale, Cremona si sta affermando sempre di più come città internazionale della musica, e che attrae ogni anno migliaia di turisti”.

