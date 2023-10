Lunedì 30 ottobre 2023 alle 12.30 in via Postumia 23/G riparte il corso che ti aiuta a smettere di fumare promosso dal Servizio Dipendenze dell’ASST di Cremona. Perché partecipare? Il motivo è semplice.

Dire ‘no’ alle sigarette è possibile anche da soli, ma con il supporto di specialisti e grazie alla condivisione di gruppo le probabilità di successo aumentano notevolmente. Lunedì 30 ottobre 2023 dalle 12.30 alle 14 in via Postumia 23/G si terrà il primo incontro di presentazione del gruppo: si tratta di un momento molto importante per i futuri partecipanti, che in questa occasione potranno ricevere tutte le informazioni utili ad iniziare poi il corso a tutti gli effetti a partire dal successivo lunedì 6 novembre.È possibile scegliere se partecipare a distanza o in presenza agli incontri di gruppo presso lo spazio dedicato in via Postumia, 23/G. Potrai comunicare la scelta all’operatore al momento dell’iscrizione. Chiama il numero 0372 408686 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 15 o scrivi a questo indirizzo e-mail: smetteredifumare@asst-cremona.it

