Fila sabato mattina (e si replica anche il 15 ottobre) per le Giornate FAI di Autunno per raccontare alcuni luoghi poco noti ma di grande importanza storico-artistica sia a Cremona che in provincia. Si tratta di un’edizione con tante novità e prevalentemente incentrata sull’apertura di luoghi normalmente inaccessibili al grande pubblico per ragioni differenti. A Cremona aperta per la prima volta la Loggia dei Militi, nel cuore del centro cittadino, e, dopo il recente restauro, Palazzo Manna, dove si può ammirare un ambiente che custodisce una preziosa e rara sequenza di tavolette lignee quattrocentesche e un appartamento in cui, oltre al ritrovamento di un elegante affresco settecentesco attribuito a Giovan Angelo Borroni, si può apprezzare la raffinata collezione artistica della proprietà. In provincia di Cremona i riflettori sono puntati sul comune di Soresina, con l’apertura di Palazzo Zucchi Falcina insieme al Teatro Sociale e del normalmente inaccessibile Monastero della Visitazione di Santa Maria.

