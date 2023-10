Un fiume in piena di studenti e genitori delle medie si è snodato per i corridoi e le aule dell’IIS Torriani nel primo open day generale: una panoramica sull’offerta formativa di tutto l’Istituto e un rapido giro per aule e laboratori con qualche esperienza diretta di didattica laboratoriale.

Circa settecento presenze. La professoressa Simona Piperno ha salutato tutti puntando su un messaggio di fiducia nel talento dei propri figli: “Ogni studente ha un talento – ha affermato Piperno – e in questa scuola dall’ampia offerta formativa ogni talento può emergere”. La presentazione degli indirizzi, dei quadri orari, dei progetti storici e più innovativi del Torriani è stata affidata a due bravissimi studenti del liceo delle scienze applicate Torriani: Cosma Bozzetti e Valentina Scotuzzi che hanno anche raccontato le loro concrete esperienza da protagonisti in alcuni di questi progetti, ovvero i percorsi di legalità del Cpl, i viaggi della memoria e la Notte dei Musei. La referente dell’orientamento in entrata Torriani prof.ssa Luisa Trimarchi ha poi guidato la suddivisione di tutti gli intervenuti nei laboratori dell’indirizzo scelto invitando ad approfondire la scelta partecipando agli open day di novembre del Professionale, del Tecnico e del Liceo.

