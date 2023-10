Mastocistosi, le finestre del comune illuminate di viola il 20 ottobre

Il giorno 20 ottobre, come consigliere comunale ho richiesto alla nostra amministrazione, di poter illuminare le finestre del palazzo comunale, per sensibilizzare i cittadini su un problema che riguarda, purtroppo, molte persone in Italia e non solo. Trattasi di una malattia rara denominata Masto Citosi,malattia tumorale del sangue. Questa malattia a molti sconosciuta porta purtroppo alla morte. Lo stesso giorno a Torino verrà illuminata di viola nientemeno che la Mole Antonelliana, per sensibilizzare i cittadini che ancora non conoscono questa brutta malattia.

Pertanto una mia cara amica che purtroppo ne soffre,mi ha chiesto di poter fare questa iniziativa anche a Cremona, perciò verranno illuminate le finestre del palazzo di viola in favore di questa iniziativa. Se volete pubblicare la mia mail al fine di fare conoscere il problema ai cittadini cremonesi. Grazie anche a nome della mia amica.

© Riproduzione riservata