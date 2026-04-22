Tenta di rubare vestiti in un negozio del centro commerciale, denunciato 21enne

Le Volanti della Polizia di Stato di Cremona hanno denunciato un cittadino italiano di 21 anni, residente in città, per tentato furto aggravato. L’episodio risale alla giornata di martedì, quando il giovane, dopo essere entrato in un negozio del cento commerciale Cremona Po, ha tentato di nascondere un capo d’abbigliamento, per poi allontanarsi senza pagare.

A notare i suoi movimenti sospetti sono stati gli addetti alla vigilanza, che hanno tempestivamente chiamato le forze dell’ordine. L’equipaggio della Volante è giunto in brevissimo tempo sul posto e ha bloccato e identificato il 21enne.

La merce rubata è stata quindi restituita al negozio, mentre il giovane è stato denunciato. L’attività si inserisce nel contesto di un costante controllo della Polizia di Stato nelle aree maggiormente interessate dalle attività degli esercizi commerciali, proprio al fine di contrastare i reati predatori.

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