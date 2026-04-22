“Magicamente la natura in fiera”: il 26 aprile appuntamento al Lungo Po Europa

Magicamente la natura in fiera è il titolo del nuovo appuntamento della rassegna Sinfonie di Fiume in programma domenica 26 aprile, al Lungo Po Europa, a partire dalle ore 16. Un evento ricco di attività per persone di ogni età, ma in particolare per bambini e famiglie. Protagonista sarà la magia, con uno spettacolo ideato e condotto dal Mago Beru, pensato per sorprendere, far divertire e, allo stesso tempo, far riflettere sullo stretto legame tra uomo e ambiente. L’ingresso è libero e gratuito.

Ogni numero di prestigio sarà introdotto e accompagnato da curiosità legate alla natura e ai suoi elementi più affascinanti, mettendo al centro lo stupore, la meraviglia e il rispetto per l’ambiente. Il tutto sarà proposto con uno stile leggero, coinvolgente e simpatico, in grado di conquistare spettatori di ogni età.

Spazio anche al gioco e alla creatività con una divertente caccia al tesoro, realizzata in collaborazione con gli scout di Cremona, per un programma dinamico che unisce intrattenimento e partecipazione proponendo quelli che si possono definire “giochi del passato”. Inoltre, grazie alla collaborazione del Centro Fumetto “A. Pazienza” sarà presente Simone Ricciardi, illustratore, grafico e fumettista, che darà prova delle sue abilità coinvolgendo i presenti. Al termine, merenda per tutti offerta dall’Azienda Agricola Agrituristica Il Campagnino.

La rassegna Sinfonie di Fiume – tra magia e tradizione, dove l’acqua incontra la musica è un’iniziativa culturale ed ambientale, ma non solo, caratterizzata da eventi che mettono in rete enti locali, associazioni, professionisti ed esperti del territorio, e, quest’anno, anche i quartieri, rafforzando così il percorso di collaborazione costruito in questi ultimi anni intorno alle tematiche ambientali e in particolare alla valorizzazione del Po.

Per il programma completo degli eventi – coordinati dall’Ufficio Plis, Contratto di Fiume e Mab Unesco “Po Grande” del Comune di Cremona – si può inquadrare il QR Code dedicato, nonché consultare il sito del Parco del Po e del Morbasco (www.parcopomorbasco.it), oppure i canali social @parcopomorbasco, @mediavalledelpo e @parchinaturacremona. Per informazioni: areavasta@comune.cremona.it.

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