Summit della mensa scolastica a Roma, premio al Comune di Cremona

Il Comune di Cremona ha ottenuto il premio Foodinsider nella categoria “mensa top” in occasione del Summit della mensa scolastica che si è tenuto nella mattinata di mercoledì 22 aprile a Roma in quanto si è classificato al secondo posto all’interno del 10° Rating dei menù scolastici stilato da Foodinsider per un menù scolastico che riflette una visione educativa, sostenibile e radicata nel territorio.

Il premio è stato ritirato dall’assessora all’Istruzione Roberta Mozzi. “Il fatto che la ristorazione scolastica di Cremona anche quest’anno abbia ricevuto il riconoscimento di Foodinsider non può essere che motivo di grande soddisfazione per l’Amministrazione che ogni anno investe in questo settore” sottolinea. “Quest’anno abbiamo ricevuto il secondo premio a conferma dell’eccellenza delle nostre mense e dei nostri cuochi, capaci di innovare menù e pratiche a servizio del benessere dei bambini e nell’ottica di una sempre maggiore attenzione alla corretta educazione alimentare. Un premio, insomma, alla qualità nutrizionale delle proposte dei nostri menù, legata all’attenzione all’ambiente e alla valorizzazione di prodotti sani e buoni”.

Dopo dieci anni di analisi e monitoraggio, il Rating si conferma non solo come uno strumento di valutazione, ma come un osservatorio privilegiato sul cambiamento della ristorazione scolastica italiana orientata alla sostenibilità, al futuro. Il Summit è stato organizzato da Foodinsider in collaborazione con l’Assessorato alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale e al Municipio di Roma V. L’evento rappresenta un appuntamento di riferimento per tutti coloro che credono in una ristorazione scolastica di qualità e nel suo ruolo fondamentale per il benessere delle future generazioni e del pianeta.

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