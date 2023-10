Nel pomeriggio di venerdi il Consigliere Regionale Matteo Piloni è stato in visita all’azienda Bonetti di Castelleone, la Bonetti Cutting Experts, insieme al titolare Rodolfo Bonetti. Un’azienda specialista nel taglio di materiali difficili, vero e proprio punto di riferimento a livello internazionale nel taglio dell’alluminio e nel taglio degli acciai ad alta velocità.

“Come tantissime realtà del nostro territorio, è un’azienda nata in un piccolo capannone e a conduzione famigliate che, negli anni, è diventata un punto di riferimento a livello internazionale nel settore del taglio dell’alluminio e del taglio degli acciai ad alta velocità, puntando su ricerca, precisione e qualità. Particolare è il settore del taglio dei pneumatici, le cui macchine vengono utilizzate anche in Cile, tra le più grandi al mondo, e nel settore del controllo qualità della Formula Uno. È fondamentale conoscere da vicino queste straordinarie realtà, e ringrazio Rodolfo Bonetti per questa opportunità, che dimostrano la capacità e la forza del nostro territorio, che devono essere sostenute sia nei percorsi della formazione che negli investimenti delle infrastrutture digitali. Entrambi ambiti su cui Regione può dare un importante contributo” – conclude Piloni.

