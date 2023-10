Vandali in azione, a Soncino, dove è stato preso di mira il campetto da basket di piazza della Costituzione dedicato alla memoria di Alberto Magarini e Lorenzo Adamo, i due giovani di 25 e 24 anni morti nel dicembre di tre anni fa in un incidente stradale a Soncino. I due ragazzi erano due appassionati di basket. La targa in loro memoria è stata deturpata, probabilmente con delle chiavi, e danni sono stati arrecati anche al campo da gioco. Sul gesto che ha destato lo sconcerto e la rabbia di tutti stanno indagando le forze dell’ordine.

