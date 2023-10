Manovra, Valditara “Mantenuto l’impegno per il contratto della scuola”

ROMA (ITALPRESS) – “La legge di bilancio di quest’anno stanzia 5 miliardi di euro a decorrere dal 2024 per rinnovare i contratti del pubblico impiego: una parte consistente di tali risorse andrà al comparto istruzione, che conta circa 1,2 milioni di lavoratori. Un risultato di cui, in un contesto finanziario complicato, siamo particolarmente orgogliosi, perché consente di tutelare e valorizzare i salari di tutto il personale scolastico con aumenti significativi, e di farlo in tempi rapidi, come avevamo chiesto”. Così Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del Merito, in merito al Consiglio dei Ministri che ha varato la manovra.

sat/gtr

(Fonte video: ufficio stampa MIM)