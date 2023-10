Pauroso fuori strada questa mattina a Sospiro lungo la via Giuseppina. Il conducente di un’auto, forse a causa di un colpo di sonno, ha perso il controllo della vettura, sfondando il guard rail a bordo strada e finendo nel fossato laterale pieno d’acqua, dove l’auto si è capovolta, fortunatamente incastrandosi in un punto che le ha consentito di restare all’asciutto.

Gli automobilisti che hanno assistito alla scena hanno immediatamente allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica, coadiuvati da due squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno aiutato i sanitari ad estrarre il ferito, un uomo di 65 anni, dalle lamiere. Fortunatamente se l’è cavata senza ferite particolarmente gravi, ma è stato trasportato in pronto soccorso per accertamenti, in codice giallo. Dei rilievi del caso si sono occupati gli uomini della Polizia Stradale, mentre gli agenti della Polizia Locale si sono occupati di gestire il traffico durante le operazioni di soccorso. lb

