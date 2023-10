Alessandro Tuia è un nuovo giocatore della Cremonese. Il difensore classe 1990 ha firmato un contratto che lo lega al club grigiorosso fino al giugno 2024.

La trattativa era imbastita da giorni, ma oggi, martedì 17 ottobre, è arrivata anche l’ufficialità dell’ingaggio del giocatore, svincolato da giugno.

Nato a Civita Castellana, Tuia ha mosso i primi passi nel Calcio Flaminia prima di passare nel settore giovanile della Lazio. Dopo l’esordio in Serie A con i biancocelesti (il 31 maggio 2009 nella partita con la Juventus), il difensore ha iniziato un lungo percorso che lo ha portato a Monza, Foligno, Salerno.

Passato al Benevento, nel 2019/20 ha conquistato la promozione in Serie A e nel gennaio dell’anno successivo ha firmato la prima rete nella massima divisione nel 2-1 dei sanniti al Cagliari. Lasciato il Benevento per trasferirsi a Lecce, è stato tra i protagonisti della promozione dei salentini in A arrivata al termine del campionato 2021/22. Nell’ultima stagione ha contribuito alla salvezza del Lecce nella massima serie.

Nella sua carriera ha finora collezionato 35 presenze in Serie A e 101 in Serie B (arricchite da 5 gol).

L’arrivo di Tuia va così ad arricchire un reparto arretrato che, con il passaggio alla difesa a 3, necessitava di essere ampliato anche in virtù della prossima squalifica di Luka Lochoshvili e del recupero di Luca Ravanelli. Il profilo dell’ex Lecce è stato l’unico sondato dal club, alla ricerca di un profilo che potesse dare garanzie di rendimento.

