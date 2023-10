La Giunta di Regione Lombardia ha approvato la delibera con la quale vengono delimitate le zone della provincia di Cremona colpite dagli eventi di grave maltempo del luglio scorso.

In merito è intervenuto il consigliere cremonese e Presidente della commissione Attività Produttive Marcello Ventura che afferma: “Apprendo con soddisfazione di questo importante passaggio in Giunta necessario affinché vengano poi riconosciti dal MASAF i danni all’agricoltura cremoneseprovocati dal maltempo dell’estate appena trascorsa, questo ultimo passaggio era l’ultima procedura in capo a Regione per richiesta di indennizzi peri danni subiti, a riprova che Regione Lombardia c’è, è vicina ai cittadini e ha fatto tutto ciò che le competeva per risarcire gli agricoltori cremonesi”.

“Ora tutte le decisioni sono in capo al MASAF – prosegue Ventura -: ritengo comunque ribadire anche in questa sede un concetto importante, ovvero, quello di incentivare l’assicurazione delle coltura, infatti, considerato ormai la periodicità di questi eventi temporaleschi così devastanti durante la stagione estiva, penso sia comunque opportuno che tutte le attività agricole si coprano da eventuali danni dovuti al meteo avverso, utilizzando il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) così come previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 solo per l’eventuale rimborso di danni superiori rispetto ai massimali previsti dalla copertura assicurativa”.

