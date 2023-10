Mentre le logiche partitiche fanno il loro corso, con l’uscente centrosinistra e lo sfidante centrodestra a temporeggiare in attesa di scelte definitive, in vista delle amministrative 2024 di Cremona a delinearsi è l’orizzonte civico.

Un gruppo di giovani e professionisti cremonesi, che vede in Alessandro Portesani – 41 anni, presidente del CdA di Meraki, direttore generale de Il Cerchio Med e amministratore unico di Santa Federici Med – il proprio portavoce, ha intenzione di avviare un percorso di partecipazione e progettazione che nelle prossime settimane coinvolgerà i cittadini e le principali forze sociali.

Il nome del gruppo è “novità a Cremona” e intende restituire una visione futuribile della città. L’obiettivo del gruppo è di apportare nuovi stimoli e contenuti al dibattito politico in vista delle prossime elezioni amministrative del 2024: in questa direzione vanno gli incontri in agenda con i diversi schieramenti, per elaborare e presentare la nuova proposta civica.

L’annuncio del progetto civico ha trovato eco sui social network, suscitando subito interesse. A cominciare dall’impegno di Portesani, che su Facebook scrive: “In questo particolare momento della mia vita è difficile pensare di lasciare un percorso certo, per uno ignoto. Tuttavia ci sono situazioni in cui la scelta più “giusta”, non è quella più semplice o conveniente. È il momento di fare scelte generose, pensando al bene comune, prima che a quello individuale. È nato un gruppo di persone, con tante idee per un nuovo progetto, al servizio di ciò che amiamo. Presto novità, a Cremona”. Con le ultime tre parole in grassetto, a ribadire il nome della nascente civica.

