Giovedì 26 ottobre 2023, dalle 17.00 alle 19:30 nella sala conferenze del CRIT (via dell’Innovazione Digitale, 3), si terrà l’evento, con partecipazione gratuita, dal titolo “Emozioni, strategie e performance: gestire il sentire, per fare”, a cura dell’Ufficio Benessere del Comune di Cremona e patrocinato da ATS Val Padana.

Dopo i saluti istituzionali dell’Assessore alle Risorse Umane del Comune di Cremona Maura Ruggeri e del Direttore Generale dell’ATS Val Padana Salvatore Mannino il programma dei lavori prevede gli interventi di Lara Ventisette psicoterapeuta, autrice e docente del Centro di Terapia strategica (CTS) di Arezzo su “Emozioni e strategie” e Stefano Bartoli direttore operativo CTS, psicologo, docente, autore ed esperto di “higt perfomance”. Modererà l’incontro Paola Girelli, psicologa, referente dell’Ufficio Benessere e presidente del Comitato Unico di Garanzia del Comune di Cremona.

La proposta nasce in risposta ad alcuni bisogni rilevati negli ultimi anni, in particolare dopo la recente fase pandemica, che hanno messo in luce fragilità relazionali ed emotive, che continuano a creare difficoltà ai singoli ed alle organizzazioni in cui si è chiamati ad operare. Le emozioni indirizzano le reazioni e dunque i comportamenti. Saperle gestire permette di trovare equilibrio e facilita il raggiungimento degli obiettivi personali e professionali. L’incontro costituisce una preziosa occasione di confronto in cui dare spazio ad un approccio di “problem solving strategico” quale modello utile a trasformare i blocchi in risorse per il proprio benessere ed il raggiungimento dei propri obiettivi personali e professionali.

Maura Ruggeri, assessore alle Risorse Umane del Comune di Cremona, dichiara: “Questo evento conferma l’impegno della nostra amministrazione verso un costante monitoraggio e supporto alla complessità dell’attuale situazione lavorativa e personale dell’Ente Comune, che non è certo il solo coinvolto in una importante fase di trasformazione della PA. Questi cambiamenti impattano sia all’interno della realtà lavorativa che nelle interazioni con altri attori locali, permettendoci di individuare nuove piste di sviluppo”.

“Il momento di approfondimento, così come organizzato – conclude -, vuole essere un’occasione per condividere quelle strategie a supporto di queste nuove prospettive di sviluppo, aprendo a nuove sinergie tra amministrazioni pubbliche e i loro stakeholder. Supportare i singoli lavoratori significa per noi riconoscerne il valore e sapere che il cambiamento necessita di essere supportato non solo attraverso scelte organizzative e politiche, ma anche attraverso misure mirate al benessere e al potenziamento delle abilità del nostro capitale umano”.

Per partecipare all’iniziativa è richiesta l’iscrizione, entro il 24 ottobre prossimo, al seguente link: https://www.comune.cremona.it/convegno-emozioni. Per informazioni è possibile telefonare allo 0372 407916 o inviare un’e-mail a cug@comune.cremona.it.

