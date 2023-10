Si è svolta ieri presso CremonaFiere l’Assemblea dei soci per la nomina del Presidente e del Consiglio d’Amministrazione. Dopo un triennio iniziato in piena pandemia è stata rinnovata la guida di Cremonafiere Spa al Presidente Roberto Biloni in segno della continuità e del percorso svolto fino ad ora. La vice presidenza è stata confermata a Giovanni Bozzini ed il consiglio d’amministrazione sarà composto da: Stefano Allegri, Andrea Badioni, Corrado Boni, Sonia Cantarelli, Riccardo Crotti, Gianluca Galimberti, Giacomo Jotta, Mauro Molinari, Roberto Oliva, Massimo Rivoltini, Oliviero Sabato, Paolo Quaini, Alessandro Rossi.

In occasione dell’assemblea è stato ribadito il ruolo strategico della fiera per il territorio e per i settori che rappresenta. Parere condiviso dai soci e in particolare dalle istituzioni pubbliche Comune, Camera di Commercio e Provincia. Il Consiglio dovrà proseguire nel percorso intrapreso relativamente ai temi cruciali del consolidamento dei principali asset, dell’allargamento del calendario degli eventi, della messa in sicurezza dei conti e delle possibili alleanze con altre fiere. Il prossimo appuntamento sarà quello del primo Consiglio d’amministrazione nel quale oltre alle deleghe specifiche sarà definito il Comitato Esecutivo per affrontare le numerose tematiche volte al consolidamento e alla crescita della fiera.

