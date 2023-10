A Cormac McCarthy è dedicato l’incontro organizzato dal Centro Culturale S. Omobono, intitolato “La scrittura, lo sguardo, il fuoco”, che si terrà venerdì 20 ottobre, alle ore 21:15, presso la sala Bonomelli del Centro pastorale diocesano (via S. Antonio del Fuoco 9/a). A intrattenere il pubblico, sarà chiamato Stas Gawronski, autore televisivo e insegnante di scrittura creativa.

La serata, dicono gli organizzatori, “non è pensata per i soli appassionati di McCarthy, ma per tutti coloro che vogliono riscoprire quanto la letteratura tenga accese in noi le domande radicali della vita e cominci a darvi risposta”. Durante la serata, Gawronski leggerà alcuni frammenti dell’opera di McCarthy – con brani tratti da “La strada”, “Meridiano di sangue” e “Oltre il confine” – che saranno poi discussi e approfonditi con interventi liberi dal pubblico. Compito di Gawronski sarà, infatti, sollecitare i presenti a raccontare i sentimenti nati dall’ascolto dei brani, verificando come la scrittura di McCarthy aiuti a tenere gli occhi spalancati sulla realtà e a (ri)scoprire quella bellezza che tante volte l’abitudine rende invisibile.

Questa, infatti, è l’eredità dell’opera del grande autore americano, scomparso lo scorso 14 giugno e del quale sono stati pubblicati, postumi, i romanzi “Il Passeggero” e “Stella Maris”: un radicale interesse per la realtà, testimoniato dalle brucianti domande sul senso della vita, del dolore, della morte e della possibilità della speranza.

© Riproduzione riservata