In occasione dell’annuale “Settimana Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro”, che si terrà dal 23 al 29 ottobre, l’ATS della Val Padana ha presentato giovedì mattina il calendario delle iniziative organizzate in provincia di Cremona dalla Struttura Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, in sinergia con altri Enti del territorio. Lo scopo è quello di mantenere accesi i riflettori sull’importanza della Sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, e sensibilizzare cittadini e comunità sul valore della cultura della prevenzione. La prima iniziativa è un incontro in Sala Mercanti il 23 ottobre alle 14.30 dal titolo ” Fare sistema per fare sicurezza”. Tanti poi gli eventi rivolti alle scuole tra cui uno spettacolo al Filo il 26 ottobre alle 11.

