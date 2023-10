Nella sede della Camera di Commercio di Cremona si è riunito il consiglio direttivo regionale di FIMAA Lombardia, la Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari aderente a Confcommercio. Spiega Luca Arcari, presidente FIMAA Confcommercio della provincia di Cremona “La Lombardia è sicuramente la regione con il maggior numero di associati e le tematiche sul tavolo erano tante. Tra i vari obiettivi, c’era quello di definire una linea comune per portare all’attenzione di regione Lombardia la questione della formazione per l’accesso alla professione ed inoltre si è discusso sull’audizione avuta al Senato per l’incompatibilità dell’agente immobiliare con la figura del mediatore creditizio, si sono inoltre approfonditi i dettagli sul corso di laurea, con l’università La Sapienza di Roma, con indirizzo affine a quello de mediatore. Siamo orgogliosi di aver potuto ospitare nella nostra città un momento che ha visto coinvolti tanti colleghi provenienti da tutta la regione”.

Soddisfazione per la buona riuscita dell’evento è giunta anche da Oscar Caironi, coordinatore regionale Fimaa. “Ringrazio il presidente Arcari che ci ha accolto in modo egregio, in una location confortevole, accettando sin da subito quella che è stata la designazione mettendo a disposizione tutto ciò che era possibile per rendere confortevole l’appuntamento. Un ringraziamento anche a Stefano Anceschi, direttore di Confcommercio Provincia di Cremona per la presenza e l’entusiasmo con cui condivide le tante attività sviluppate da Arcari e dal gruppo cremonese”.

Abbiamo discusso di molti argomenti relativi alla nostra professione: dall’audizione presso il Senato in merito alla figura dell’agente immobiliare sino ai temi che svilupperemo con Regione Lombardia sul futuro della nostra professione. E’ sempre un momento meraviglioso incontrarsi tra colleghi, una opportunità per crescere e confrontarsi, è stato un piacere essere ricevuti da Cremona” conclude Caironi.

