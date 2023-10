Lunedì 23 ottobre via Baldesio sarà chiusa sia al traffico veicolare che a quello pedonale per consentire la posa di una piattaforma necessaria per effettuare la pulizia e disinfestazione dei locali interni alla Torre Civica di Palazzo Comunale.

La chiusura di via Baldesio, indicativamente dalle 7:30 alle 17, sarà attuata per consentire lo svolgersi dei lavori da parte della ditta specializzata in sicurezza.

Sarà transennata l’area tra il marciapiede e il porticato lato civici pari, in modo da impedire il passaggio dei pedoni nell’area interessata dai lavori, consentendo la possibilità di accesso alle attività commerciali e alla Sala Borsa della Camera di Commercio.

