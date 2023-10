Un vero gioiello va in scena nella stagione d’Opera 2023, il 20 ottobre (ore 20.00 e in replica domenica 22 ottobre ore 15.30), ALsarà protagonista al Teatro Ponchielli. La storia biblica di Giuditta, che seduce e decapita l’invasore Oloferne, fu usata dal compositore come allegoria per celebrare la vittoria veneziana dei Turchi nell’agosto del 1716.

Un’opera preziosa e di straordinaria bellezza, dove l’intensa atmosfera di guerra è trasmessa attraverso una scrittura corale dinamica; la fede e l’integrità di Juditha, invece, attraverso una scrittura lirica e tenera. Di grande interesse è l’uso di molti strumenti diversi e relativamente rari, come la viola d’amore, il chalumeaux e la tiorba, che hanno il compito di mettere in evidenza i momenti più significativi dell’opera.

