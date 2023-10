Sabato 21 ottobre alle 17 a “Spazio Comune” in Piazza Stradivari a Cremona, secondo appuntamento dei quattro “Incontri con l’autore”, della rassegna “Un’altra visione del mondo – Voci divergenti dal pensiero unico”, organizzata dall’Associazione nazionale di amicizia Italia Cuba, Circolo di Cremona, in collaborazione con il Comune di Cremona.

Per questo incontro sarà presente l’autore Giacomo Gabellini, saggista, ricercatore specializzato in questioni economiche e geopolitiche; ha collaborato con l’Osservatorio Globalizzazione e il quotidiano cinese “Global Times”, oltre ad essere l’amministratore del blog “Il Contesto”. L’autore presenterà il suo libro “Dottrina Monroe – L’Egemonia statunitense sull’Emisfero Occidentale”, che indaga le origini della stessa dottrina, evidenziandone la centralità rispetto al percorso geopolitico degli USA che hanno imposto, prima una egemonia continentale, per poi affermare una supremazia planetaria.

© Riproduzione riservata