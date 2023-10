Con la prima tappa del Tour Junior sabato 21 ottobre prende ufficialmente il via la XXVIII edizione del Salone dello Studente, l’annuale appuntamento d’informazione e orientamento organizzato dall’Informagiovani del Comune di Cremona e rivolto ai ragazzi e alle ragazze delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie.

Il sabato mattina, nei mesi di ottobre e novembre, secondo un calendario concordato e con una formula personalizzata per ogni Istituto aderente, le scuole secondarie di primo grado apriranno le porte ai propri studenti delle classi terze e, in alcuni casi, ai loro genitori che potranno incontrare docenti e studenti di tutte le scuole secondarie di secondo grado e degli enti di formazione professionale cittadini a disposizione con spazi informativi per approfondimenti e momenti di confronto.

Le tappe del Salone Junior in Tour saranno precedute, durante la settimana, da un percorso di orientamento e preparazione in classe a cura delle esperte di orientamento e psicologhe dell’Informagiovani.

Gli Istituti “Virgilio”, “Vida” e “Sacra Famiglia” ospiteranno, in occasione delle tappe del tour a loro dedicate, le classi terze degli Istituti Comprensivi di Sospiro, Castelverde, Pizzighettone e Vescovato, Comuni aderenti come “Antenne” alla Rete Territoriale Informagiovani.

“Il Salone dello Studente – commenta l’assessora all’Istruzione Maura Ruggeri – si conferma una tappa fondamentale di un percorso ampio e articolato, progettato per accompagnare i ragazzi e le loro famiglie nell’importante momento della scelta. L’incontro e il confronto dei futuri studenti – e delle loro famiglie – con docenti, referenti per l’orientamento e studenti delle scuole secondarie di secondo grado e degli enti di formazione professionale sarà garantito grazie ai ‘mini saloni’ itineranti nelle scuole secondarie di primo grado che ne hanno fatto richiesta: una formula sempre molto apprezzata da tutti i partecipanti, soprattutto per l’alto grado di personalizzazione. Le tappe del Tour Junior saranno affiancate e completate da percorsi di orientamento in classe e momenti dedicati ai genitori condotti da orientatori ed esperti. Non mancheranno poi le consulenze personalizzate su appuntamento all’Informagiovani e l’ormai tradizionale area web dedicata alla manifestazione. Un particolare ringraziamento va a tutti gli istituti scolastici e ai docenti che lavorano in sinergia con il Servizio Informagiovani per offrire ai ragazzi e alle famiglie una preziosa occasione per conoscere offerta formativa, servizi ed opportunità e per compiere scelte più efficaci e consapevoli”.

“Quest’anno – prosegue Maria Carmen Russo, responsabile del Servizio Informagiovani, Orientamento, Scuola, Università, Sviluppo Lavoro del Comune di Cremona – il Salone dello Studente entra a far parte della rassegna di eventi di informazione e orientamento dedicati ai giovani promossa a livello regionale dalla Consulta Informagiovani e dal ‘Sistema coordinato dei servizi Informagiovani’ di ANCI Lombardia. I ‘Saloni dell’orientamento’ intendono far conoscere e valorizzare le numerosissime iniziative di orientamento territoriale organizzate dagli Informagiovani lombardi, proponendo un catalogo online in costante aggiornamento che sarà consultabile accedendo da www.salone-studente.it. Lo strumento sarà oggetto di un ulteriore sviluppo in occasione delle iniziative organizzate dagli Informagiovani a partire da gennaio per i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado. L’Informagiovani del Comune di Cremona, nel suo ruolo di coordinatore degli Informagiovani della nostra regione, si propone ancora una volta come buona pratica e questo non può che farci piacere e convincerci che siamo sulla strada giusta”.

Il calendario delle tappe del Salone dello Studente Junior in Tour 2023

Sabato 21 ottobre 2023

Tappa 1 – Scuola secondaria di primo grado “M. G. Vida” Per le classi terze della Scuola secondaria di primo grado “M. G. Vida” e dell’Istituto Comprensivo di Sospiro

Sabato 4 novembre 2023

Tappa 2 – Scuola secondaria di primo grado “Virgilio” Per le classi terze della Scuola secondaria di primo grado “Virgilio” e degli Istituti Comprensivi di Pizzighettone e Vescovato

Sabato 18 novembre 2023

Tappa 3 – Scuola secondaria di primo grado “A. Campi” Per le classi terze della Scuola secondaria di primo grado “A. Campi”

Sabato 25 novembre 2023

Tappa 4 – Scuola secondaria di primo grado “Sacra Famiglia” Per le classi terze della Scuola secondaria di primo grado “Sacra Famiglia” e dell’Istituto Comprensivo di Castelverde

Per le altre scuole secondarie di primo grado sono già in programma percorsi di orientamento a cura delle orientatrici esperte e delle psicologhe dell’Informagiovani del Comune di Cremona.

Le tappe del Salone Junior in Tour non sono aperte al pubblico, ma sono riservate (su iscrizione da formalizzare secondo le indicazioni che verranno fornite da ciascuna scuola) esclusivamente agli studenti e ai genitori delle classi iii della scuola secondaria di primo grado aderente.

Si ricorda che da sabato 21 ottobre 2023 sarà online anche l’area web dedicata all’evento aggiornata e implementata grazie ad una stretta sinergia con gli istituti scolastici e i docenti. L’area web sarà accessibile da: www.salone-studente.it – https://informagiovani.comune.cremona.it

All’interno dell’area web, in aggiornamento costante, le scuole secondarie di secondo grado e gli enti di formazione professionale cittadini hanno allestito i propri stand virtuali in cui presentarsi e far conoscere la propria offerta formativa ed i propri servizi. Ogni stand è personalizzato ed arricchito con video presentazioni, interviste al dirigente scolastico, gallerie fotografiche, approfondimenti su laboratori, attività proposte, materiali da scaricare, e così via. Nello spazio web di ciascuna scuola, ragazzi e genitori hanno la possibilità di visionare il calendario con le date degli Open Day e delle iniziative di orientamento organizzate direttamente da ogni scuola (ad esempio microstages), trovare i contatti dei referenti per l’orientamento per avere maggiori informazioni o richiedere un appuntamento per una consulenza personalizzata (online e/o in presenza) con un esperto di orientamento dell’Informagiovani. Dall’area web è inoltre possibile accedere a una sezione riservata alle FAQ, cioè alle domande poste frequentemente in cui ragazzi, genitori e docenti potranno trovare suggerimenti e spunti di riflessione, nonché a un calendario completo con Open Day e altre iniziative di orientamento.

Numerose sono anche le proposte laboratoriali dedicate alle classi terze e ai genitori delle scuole secondarie di primo grado di Cremona e di quelle convenzionate attraverso la Rete Territoriale Informagiovani. Sull’area web è pubblicato un catalogo di proposte che potranno essere prenotate dai docenti: date, orari e modalità saranno concordati con la Segreteria Organizzativa del Salone dello Studente Junior. Tutti i laboratori sono condotti dalle esperte in orientamento e dalle psicologhe dell’orientamento dell’Informagiovani.

Per la XXVIII edizione del Salone dello Studente, anno scolastico 2023 – 2024, i temi dei laboratori proposti ai ragazzi delle classi terze sono:

· Prepariamo le valigie! Viaggio verso una scelta consapevole

· Conoscere per scegliere: percorsi formativi e aree di interesse

· Do it…tomorrow! Organizzarsi al meglio per evitare la procrastinazione

· Oltre lo stereotipo – Le discipline STEM

I temi degli incontri di gruppo per i genitori sono:

· Scegliere: una questione di famiglia

· Orientati al futuro: il percorso scolastico nel percorso di vita

Gli esperti in orientamento dell’Informagiovani sono in ogni caso a disposizione di ragazzi e famiglie per consulenze personalizzate gratuite, in presenza o online, per la scelta della scuola secondaria di secondo grado, per chiarire dubbi, analizzare interessi ed aspettative, valorizzare le risorse personali utili alla definizione del progetto individuale e per far conoscere l’offerta formativa del nostro territorio. E’ possibile prenotare il proprio appuntamento presso lo sportello Informagiovani di via Palestro, 17 a Cremona (orari di apertura al pubblico: lunedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13:30, martedì dalle 12 alle 18, mercoledì dalle 10 alle 18), telefonicamente contattando i numeri 0372 407950 – 333 6143338 o scrivendo a orientamento@comune.cremona.it

© Riproduzione riservata