Si salterà una seduta del consiglio comunale di Cremona a ottobre, la mole di interrogazioni e mozioni sono state esaurite, non ci sono atti da discutere. “Non avevamo materiale, non abbiamo atti in coda, è la prima volta che succede nella storia amministrativa di Cremona non ce n’è memoria – ha dichiarato Paolo Carletti, presidente del consiglio comunale – il consiglio lavora e la mia squadra formata dal dottor Mariano Venturini da Samanta e Paola fa del suo meglio per renderlo snello”. Da quando è presidente Paolo Carletti le sedute vengono convocate ogni 12/15 giorni dunque bimensilmente, ora la prossima seduta è stata convocata per il 6 novembre. s.gal.

