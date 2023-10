A seguito delle numerose richieste pervenute, il corso base gratuito di Lingua Italiana dei Segni promosso dal Settore Lavoro e Formazione della Provincia di Cremona, in collaborazione con Ente Nazionale Sordi, sezioni provinciali di Milano e di Cremona si svolgerà secondo un nuovo calendario e nuovi orari.

A partire da venerdì 3 novembre 2023, le lezioni si svolgeranno il venerdì, da remoto, dalle 17:30 alle 20:30 e un sabato al mese, in presenza, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Le lezioni in presenza si svolgeranno a Cremona presso il Civico 81 in via Bonomelli.

Il corso, della durata complessiva di 155 ore, delle quali 95 a distanza e 40 in presenza, è rivolto a persone residenti o domiciliate in Regione Lombardia, sia sorde che udenti che abbiano assolto all’obbligo scolastico.

Hanno carattere prioritario le richieste di partecipazione presentate dalle persone sorde residenti/domiciliate in provincia di Cremona, gli iscritti/e al Collocamento Mirato della Provincia di Cremona, i familiari fino al secondo grado di persone sorde.

Per iscriversi è necessario compilare un modulo di iscrizione ed inviarlo a ENS – sezione di Cremona entro e non oltre il 27/10/2023 via e-mail (cremona@ens.it) oppure può essere consegnato di persona presso la sede dell’Associazione in via Aselli 15.

Il modulo è disponibile sul sito della Provincia di Cremona alla pagina https://www.provincia.cremona.it/lavoro/?view=Pagina&id=6645

L’iniziativa è finanziata dalla Provincia di Cremona, nell’ambito del Piano Provinciale per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità – annualità 2023-2024, attraverso il Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili.

Per informazioni è possibile contattare:

ENS CREMONA – tel 0372 438003

e-mail cremona@ens.it

dal lunedì a al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30

mercoledì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30.

