Intervista all’uomo che ha trovato il cadavere: “Ho seguito il corpo dalla riva per non perderlo di vista”

Mentre si cerca di dare un’identità al corpo senza vita di una donna trovato nelle acque del canale Ciria a Brazzuoli, frazione di Pozzaglio, emergono i primi dettagli sul giallo di cronaca di questa domenica di luglio. A raccontarli ai nostri microfoni è il signor Jilich Boni, colui che passeggiando insieme ai suoi cani si è imbattuto nel cadavere e ha dato l’allarme.

“Stavo passeggiando come tutti i giorni con i miei cani lungo la Ciria”, ci racconta. “D’estate vengo a fargli fare il bagno. Erano circa le 11:15 quando stavo appunto giocando tirando i sassi ai miei cani, e mi sono visto passare un cadavere sotto un ponticello dove mi metto di solito. Ho chiamato subito il 112″.

Un luogo, quello in cui è stato recuperato il corpo, diverso da quello dell’avvistamento. “Qui ci troviamo in prossimità dove c’è il ristorante però io l’ho visto molto più avanti, verso una cascina che c’è andando verso Olmeneta. Quindi dopo aver avvisato il 112 ho detto loro che piano piano avrei iniziato a seguire il cadavere dalla riva fino a quando potevo. Intanto loro sono arrivati e sono riusciti a fermarla qui”.

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