Cremona, controlli straordinari nel weekend: 239 persone identificate

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio a Cremona. Nella serata di sabato 4 luglio, come stabilito durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto e disposto con ordinanza del Questore, le Forze dell’Ordine hanno intensificato i controlli nelle aree più frequentate del centro cittadino con l’obiettivo di prevenire reati e garantire maggiore sicurezza durante il periodo estivo.

L’operazione ha visto impegnati equipaggi della Polizia di Stato della Questura di Cremona, della Polizia Stradale, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione giovanile nelle ore serali e notturne del fine settimana.

Nel corso dei controlli sono state identificate complessivamente 239 persone, di cui 112 cittadini stranieri e 53 soggetti con precedenti penali o di polizia, prevalentemente per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti. Particolare attenzione è stata riservata anche alla sicurezza stradale. Lungo le principali vie di accesso alla città – tra cui via Mantova, viale Po e via del Sale – Polizia Stradale e Polizia Locale hanno controllato 77 veicoli, elevando 13 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Tra le infrazioni accertate figurano quattro casi di guida in stato di ebbrezza, due sorpassi vietati, due conducenti senza cintura di sicurezza, due veicoli con revisione scaduta, un mezzo privo di assicurazione, un veicolo sottoposto a fermo amministrativo e un monopattino elettrico privo del contrassegno identificativo previsto dalla normativa.

L’attività ha inoltre portato al ritiro di sei patenti di guida e di una carta di circolazione, al sequestro di un veicolo e all’esecuzione di 13 controlli con etilometro.

I controlli si sono concentrati soprattutto nelle aree urbane considerate a maggior tutela, tra cui il Parco Rita Levi Montalcini, piazza Roma, piazza Stradivari e piazza della Pace. Durante il servizio sono stati emessi anche due ordini di allontanamento nei confronti di persone trovate in evidente stato di alterazione alcolica. I provvedimenti potranno costituire il presupposto per l’eventuale applicazione del Daspo urbano da parte del Questore. Secondo quanto emerso nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, le operazioni straordinarie proseguiranno anche nelle prossime settimane con il coinvolgimento di tutte le Forze di Polizia e della Polizia Locale. L’obiettivo resta quello di prevenire episodi di criminalità diffusa, contrastare situazioni di degrado urbano e rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini durante il periodo estivo.

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