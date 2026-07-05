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Cronaca

Cadavere nel canale Ciria a Brazzuoli: donna 50enne trovata senza vita

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, soccorritori e forze dell'ordine, mentre sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del decesso

Foto StudioB12
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Il corpo senza vita di una donna di 50 anni è stato rinvenuto nelle acque della Ciria, in località Brazzuoli. La scoperta è avvenuta domenica mattina e ha immediatamente fatto scattare l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e i carabinieri, che hanno provveduto a recuperare il cadavere e a mettere in sicurezza l’area. Nonostante il tempestivo intervento, per la donna non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

Le autorità hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e stabilire le cause della morte. A dare l’allarme è stato il signor Jlich Boni che ha rinvenuto il cadavere.

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