Allo spazio” Il lago dei cigni” di Cremona un sabato pomeriggio di stage per le giovani e i giovani ballerini. Per la danza moderna è stato Kledi Kadiu a tenere il corso, per quella classica Dorian Grori. Alta l’affluenza all’evento che ha attirato alla sala di via delle Industrie moltissimi giovani pronti a praticare danza con i loro beniamini che si sono messi a disposizione anche per consigli e suggerimenti su tecniche di ballo.

