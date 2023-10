Nuovo impegno fuori porta per gli artificieri del 10° Reggimento Guastatori di Cremona, che nella giornata di domenica saranno impegnati a Ghedi per la bonifica di un ordigno bellico rinvenuto nei giorni scorsi nello scalo merci di via Vergnano. Per l’occasione verrà istituita una zona rossa, con l’evacuazione di 212 famiglie, per un totale di 491 persone.

L’ordigno è una bomba aerea inglese da 500 libbre (226 chilogrammi), risalente alla Seconda guerra mondiale, modello MC MK IV. Il tutto inizierà alle 9 di domenica 22 ottobre e si concluderà nel giro di quattro ore. Per l’occasione, dalle 9 fino alla fine delle operazioni, intorno alle 14, sarà vietata la circolazione veicolare e pedonale in tutte le vie interessate.

L’operazione impiegherà circa 20 persone tra artificieri e personale di supporto logistico, e prenderà il via non appena ci sarà l’ok da parte della Prefettura di Brescia relativamente al completamento delle operazioni di evacuazione della popolazione. Gli artificieri procederanno quindi con il despolettamento dell’ordigno, che verrà poi caricato su un autocarro militare che, scortato dalle forze dell’ordine, lo trasporterà nella cava di Ghedi per le operazioni di brillamento.

Come ha evidenziato Rete Ferroviaria Italiana, durante le attività di rimozione sarà necessario sospendere la circolazione ferroviaria nella tratta Bivio Casirate – Brescia della linea AV/AC Milano-Venezia e nella tratta Ospitaletto – Brescia della linea convenzionale.

© Riproduzione riservata