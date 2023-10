Il consigliere di Sinistra per Cremona – Energia Civile Lapo Pasquetti è il primo firmatario dell’ordine del giorno condiviso con la maggioranza consigliare, per sollecitare il Governo Italiano a intervenire nella crisi umanitaria che sta toccando drammaticamente il Medioriente.

Il testo, che Pasquetti auspica venga discusso celermente in Consiglio (dovrebbe essere il 6 novembre), chiede a sindaco e giunta di sollecitare “il nostro Governo e l’Unione Europea ad esercitare pressione per richiedere l’immediato rilascio di tutti gli ostaggi civili israeliani ancora in mano del gruppo terroristico di Hamas; mettere fine alla perpetrazione di violenze indiscriminate contro civili inermi nella striscia di Gaza; fare tutti gli sforzi necessari per l’immediata creazione di corridoi umanitari sicuri che consentano agli abitanti della striscia di Gaza di spostarsi verso luoghi di protezione, nel pieno rispetto della Convenzione di Ginevra e del Diritto internazionale”.

