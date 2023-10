Grandissima partecipazione per la domenica di festa proposta da Coldiretti Cremona oggi in piazza Stradivari a Cremona. Dallo street food contadino legato alla ‘festa della birra agricola’ al mercato di Campagna Amica dedicato alla Festa della Zucca, stracolmo di gente, per culminare nell’importante e affollato incontro con l’atleta paralimpico Andrea Devicenzi, che ha raccontato la sua storia – tutta nel segno della tenacia e della passione per la vita – e il suo viaggio in Islanda, in bicicletta su “un pedale”.

Con la regia di Coldiretti Cremona, oggi piazza Stradivari è diventata il cuore dell’agricoltura cremonese. Il programma era particolarmente ricco, con l’esposizione di zucche giganti, la presenza dell’intagliatore (al lavoro per l’intera giornata, ha mostrato come intagliare e decorare le zucche e la frutta di stagione), la degustazione gratuita di dolci alla zucca. La visita al mercato è stata occasione scoprire, ed acquistare, tutti i prodotti dell’agricoltura cremonese e lombarda: dai sapori più tipici (come formaggi e salumi, pane e prodotti da forno, miele e confetture, ortofrutta di stagione, ma anche vino, birra agricola, riso, pasta, prodotti a base di lumaca) ai colori e profumi (con i fiori di stagione), per approdare ai prodotti più innovativi (come cibi e compresse a base di alga spirulina, il superfood del futuro).

A cura dei giovani della Codiretti intorno alle ore 11 ha preso avvio la seconda edizione della Festa della Birra agricola. Per l’intera giornata i giovani agricoltori hanno proposto la birra agricola italiana che nasce dai cereali antichi, insieme allo “street food contadino”, con la presenza delle cuoche contadine che hanno preparato i cibi tipici delle nostre campagne. La festa animata dai giovani agricoltori ha visto la presenza anche di musica e dj set, per proseguire nella serata.

Particolarmente significativo, e partecipato, l’’incontro con Andrea Devicenzi, performance coach, formatore esperienziale e atleta paralimpico. Organizzato dai giovani della Coldiretti presso la tensostruttura predisposta in piazza Stradivari, aperto a tutta la cittadinanza, ha offerto l’occasione per ascoltare la testimonianza di un atleta e uomo straordinario, che ha saputo affrontare e superare anche la difficoltà più grande, come la perdita di una gamba, ma non per questo ha rinunciato alla passione per la vita, allo spirito d’avventura, al gusto del viaggio e della scoperta. Particolarmente avvincente, ed applaudito, il racconto del viaggio compiuto in Islanda, terra magica e affascinante.

Ad aprire l’incontro con Devicenzi, intervistato dal giornalista Enrico Galletti, i saluti del delegato provinciale di Giovani Impresa Piercarlo Ongini, della vicepresidente di Coldiretti Cremona Serena Antonioli, del direttore Paola Bono e dell’assessore allo Sport del Comune di Cremona Luca Zanacchi.

